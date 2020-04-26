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Реал отказался от выкупа Ареоля, Лунин вернётся в клуб – AS

Испания
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Все идёт к тому, что украинец станет дублёром Тибо Куртуа на следующий сезон

Реал отказался от выкупа Ареоля, Лунин вернётся в клуб – AS
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Руководство "Реала" приняло решение не выкупать контракт Альфонса Ареоля, сообщает Diario AS. Его место второго вратаря на следующий сезон достанется Андрею Лунину.

Во многом это решение обусловлено экономически. В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, приоритетом для "Реала" станет ставка на молодых игроков, находящихся на контракте с королевским клубом, а не дорогостоящие трансферы. Кроме того, зарплата украинца в более чем два раза ниже, чем у Ареоля, который получает порядка 2,7 млн евро за сезон.

Единственный вариант, при котором Ареоля может остаться – личная инициатива Зинедина Зидана. Однако наставник не предъявлял подобных требований руководству и не считает Ареоля незаменимым. Кроме того, сам Альфонс хотел бы побороться за место в заявке сборной Франции на Евро-2021, а для этого ему требуется регулярная игровая практика, которую в "Реале" ему предоставить не готовы.

Кроме Лунина, шанс в первой команде в следующем сезоне намерены предоставить Мартину Одегору и Ашрафу Хакими.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
AS

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