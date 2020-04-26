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Реал отказался от выкупа Ареоля, Лунин вернётся в клуб – AS
Все идёт к тому, что украинец станет дублёром Тибо Куртуа на следующий сезон
Руководство "Реала" приняло решение не выкупать контракт Альфонса Ареоля, сообщает Diario AS. Его место второго вратаря на следующий сезон достанется Андрею Лунину.
Во многом это решение обусловлено экономически. В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, приоритетом для "Реала" станет ставка на молодых игроков, находящихся на контракте с королевским клубом, а не дорогостоящие трансферы. Кроме того, зарплата украинца в более чем два раза ниже, чем у Ареоля, который получает порядка 2,7 млн евро за сезон.
Единственный вариант, при котором Ареоля может остаться – личная инициатива Зинедина Зидана. Однако наставник не предъявлял подобных требований руководству и не считает Ареоля незаменимым. Кроме того, сам Альфонс хотел бы побороться за место в заявке сборной Франции на Евро-2021, а для этого ему требуется регулярная игровая практика, которую в "Реале" ему предоставить не готовы.
Кроме Лунина, шанс в первой команде в следующем сезоне намерены предоставить Мартину Одегору и Ашрафу Хакими.