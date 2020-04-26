Финал Кубка Испании перенесут из Севильи

Федерация футбола Испании рассматривает возможность переноса финального матча Кубка страны между "Атлетиком" и "Сосьедадом" из Севильи в другой город.

Из-за пандемии коронавируса игра, если состоится, само собой пройдет без зрителей.

Поскольку клубы из Бильбао и Сан-Себастьяна представляют север Испании, а Севилья находится на юге, федерация изучает варианты проведения финала в городе, который ближе расположен к участникам финала, чтобы им было легче добираться на матч.

Изначально матч между "Атлетиком" и "Сосьедадом" был запланирован на 18 апреля.