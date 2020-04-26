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Финал Кубка Испании перенесут из Севильи

Испания
(1 голосов)

Баскское дерби могут провести на севере страны

Финал Кубка Испании перенесут из Севильи
Новина українською

Федерация футбола Испании рассматривает возможность переноса финального матча Кубка страны между "Атлетиком" и "Сосьедадом" из Севильи в другой город.

Из-за пандемии коронавируса игра, если состоится, само собой пройдет без зрителей.

Поскольку клубы из Бильбао и Сан-Себастьяна представляют север Испании, а Севилья находится на юге, федерация изучает варианты проведения финала в городе, который ближе расположен к участникам финала, чтобы им было легче добираться на матч.

Изначально матч между "Атлетиком" и "Сосьедадом" был запланирован на 18 апреля.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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