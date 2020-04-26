Испания
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Реал не может договориться с Вараном о продлении контракта
Текущее соглашение француза действует до конца сезона 2021/2022
As сообщает, что у мадридского "Реала" возникли проблемы с подписанием нового контракта с защитником Рафаэлем Вараном.
По информации источника, переговоры между французским игроком и руководством "сливочных" сейчас вообще не продвигаются.
Текущее соглашение 27-летнего Варана с "Реалом" рассчитано ещё на два сезона. Мадридский клуб хочет продлить контракт защитника до 2025-го года.
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Источник:As
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