Реал не может договориться с Вараном о продлении контракта

As сообщает, что у мадридского "Реала" возникли проблемы с подписанием нового контракта с защитником Рафаэлем Вараном.

По информации источника, переговоры между французским игроком и руководством "сливочных" сейчас вообще не продвигаются.

Текущее соглашение 27-летнего Варана с "Реалом" рассчитано ещё на два сезона. Мадридский клуб хочет продлить контракт защитника до 2025-го года.