Министр здравоохранения Испании: Не знаю, возобновится ли Ла Лига до лета

Министр здравоохранения Испании - Сальвадор Илла, поделился мыслями насчет возможного возобновления Ла Лиги.

"Сейчас я не могу сказать, сможет ли профессиональный футбол возобновить деятельность до лета. Это было бы безрассудно с моей стороны.

Насчет тестирования игроков на коронавирус есть приказ Министерства здравоохранения, действующий для всех видов групп, в том числе для профессионального футбола. Тесты должны быть доступны для всех", – заявил Сальвадор Илла.