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Министр здравоохранения Испании: Не знаю, возобновится ли Ла Лига до лета
Сальвадор Илла прокомментировал возможное возобновление сезона в Испании
Министр здравоохранения Испании - Сальвадор Илла, поделился мыслями насчет возможного возобновления Ла Лиги.
"Сейчас я не могу сказать, сможет ли профессиональный футбол возобновить деятельность до лета. Это было бы безрассудно с моей стороны.
Насчет тестирования игроков на коронавирус есть приказ Министерства здравоохранения, действующий для всех видов групп, в том числе для профессионального футбола. Тесты должны быть доступны для всех", – заявил Сальвадор Илла.
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Источник:As
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