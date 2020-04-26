  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Министр здравоохранения Испании: Не знаю, возобновится ли Ла Лига до лета
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Министр здравоохранения Испании: Не знаю, возобновится ли Ла Лига до лета

Испания
(1 голосов)

Сальвадор Илла прокомментировал возможное возобновление сезона в Испании

Министр здравоохранения Испании: Не знаю, возобновится ли Ла Лига до лета
Новина українською

Министр здравоохранения Испании - Сальвадор Илла, поделился мыслями насчет возможного возобновления Ла Лиги.

"Сейчас я не могу сказать, сможет ли профессиональный футбол возобновить деятельность до лета. Это было бы безрассудно с моей стороны.

Насчет тестирования игроков на коронавирус есть приказ Министерства здравоохранения, действующий для всех видов групп, в том числе для профессионального футбола. Тесты должны быть доступны для всех", – заявил Сальвадор Илла.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ла Лига коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
As
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...