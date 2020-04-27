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Sport.es: Барселона может не продолжить сезон – в клубе не уверены в безопасности игроков

Испания
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Sport.es: Барселона может не продолжить сезон – в клубе не уверены в безопасности игроков
Новина українською

Каталонская "Барселона" может отказаться от участия в чемпионате Испании, если первенство возобновят, но у игроков, при этом, не будет необходимых санитарных условий.

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По информации издания Sport.es, вопрос рассмотрят на ближайшем совете директоров клуба в течение недели. Боссы не хотят принуждать футболистов к возвращению на поле: медицинский штаб сомневается, что Ла Лиге удастся сохранить здоровье всех игроков во время матчей.

Естественно, отказ от участия в соревновании обернется экономическими проблемами для каталонцев, но в клубе считают, что здоровье футболистов стоит на первом месте. Еще 6 команд готовы поддержать инициативу "Барселоны".

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В статье: Примера Барселона Чемпионат Испании Ла Лига коронавирус карантин
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Источник:
Sport.es

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