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Барселона показала самый ценный гол женской команды
Не только Месси забивает решающие голы в футболке Барселоны
"Барселона" на своей официальной странице в Twitter выложила видео с самым ценным голом женской клубной команды. Это точный удар Марионы Кальдентей на 122-й минуте финала Copa de la Reina 2018. Этот гол был забит при счете 0:0 и позволил "Барселоне" выиграть трофей – второй подряд Кубок Королевы и шестой для команды в целом.
???? Thanks @ArsenalWFC and @ThornsFC! A dramatic goal? A 122nd minute winner from @mariona8co on the 2018 Cup's final...— FC Barcelona Femení (????) (@FCBfemeni) April 26, 2020
???? Can you improve it?
???????????????????????????? @ChelseaFCW
???????? @FCBfrauen https://t.co/2Wf9BI5QW6 pic.twitter.com/7hrN9qoi8I
Примечательно, что с тех пор "Барселона" в женском футболе выиграла лишь один трофей – Суперкубок Испании 2020. Финал состоялся 9-го февраля 2020-го года и "Барселона" победила "Реал Сосьедад" с невероятным счетом 10:1.
До перерыва, связанного с карантином, женская команда "Барселоны" возглавляла турнирную таблицу Суперлиги, оторвавшись от ближайшего преследователя на девять очков и не потерпев ни одного поражения в 21-м матче.
Отметим, что видео "Барселона" выложила в контексте нового челленджа, запущенного в соцсетях для популяризации женского футбола.