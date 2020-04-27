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Барселона показала самый ценный гол женской команды

Испания
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Не только Месси забивает решающие голы в футболке Барселоны

Барселона показала самый ценный гол женской команды
UA-Футбол
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"Барселона" на своей официальной странице в Twitter выложила видео с самым ценным голом женской клубной команды. Это точный удар Марионы Кальдентей на 122-й минуте финала Copa de la Reina 2018. Этот гол был забит при счете 0:0 и позволил "Барселоне" выиграть трофей – второй подряд Кубок Королевы и шестой для команды в целом.

Примечательно, что с тех пор "Барселона" в женском футболе выиграла лишь один трофей – Суперкубок Испании 2020. Финал состоялся 9-го февраля 2020-го года и "Барселона" победила "Реал Сосьедад" с невероятным счетом 10:1.

До перерыва, связанного с карантином, женская команда "Барселоны" возглавляла турнирную таблицу Суперлиги, оторвавшись от ближайшего преследователя на девять очков и не потерпев ни одного поражения в 21-м матче.

Отметим, что видео "Барселона" выложила в контексте нового челленджа, запущенного в соцсетях для популяризации женского футбола.

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В статье: Барселона
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