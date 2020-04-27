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Иммобиле: Эмери вообще ничего не соображает. Я забил 2 гола, а Унаи посадил меня на скамейку

Испания
(1 голосов)

"Тренеришка"

Иммобиле: Эмери вообще ничего не соображает. Я забил 2 гола, а Унаи посадил меня на скамейку
Новина українською

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле раскритиковал испанского специалиста Унаи Эмери, который давал ему мало шансов в "Севильев". Цитирует 30-летнего Иммобиле ElDesmarque.

"В "Севилье" мне было некомфортно, ведь я имел немного шансов. В январе собрался уходить, но Эмери попросил остаться. Сразу забил 2 гола, но Унаи снова посадил меня на скамейку. Я осознал, что он вообще ничего не соображает. В Испании я не ощущал себя частью коллектива".

Эмери выиграл с "нервионцами" три Лиги Европы подряд. После 26 туров Серии А 2019/20 Иммобиле с 27 голами лидирует в списке бомбардиров – Чиро на 6 мячей опережает Роналду.

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В статье: Чиро Иммобиле Унаи Эмери Лацио (Рим) Севилья
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Источник:
ElDesmarque

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