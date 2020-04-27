Барселона на грани банкротства. Не только финансового, но и морального

10 апреля было объявлено, что шесть членов совета директоров "Барселоны", в том числе два вице-президенты Энрике Русо и Энрике Томбас, уходят в отставку.

Вместе они опубликовали заявление, в котором буквально разгромили действующего президента клуба Жозепа Бартомеу, выразив сомнения как в его антикризисных решениях, так и в будущем клуба после пандемии коронавируса.

"Мы достигли этой точки и не видим возможности изменить способы управления клубом перед лицом важных вызовов в будущем и особенно после окончания пандемии. Отдельно хотим подчеркнуть наше разочарование по поводу инцидента с аккаунтами клуба в социальных сетях, известного в прессе как Barçagate", - говорится в документе.

Еще бы. Barçagate де-факто разделил эпоху правления Бартомеу на "до" и "после". Если раньше Жозепа упрекали только в недальновидных решениях, то отныне начали подозревать в прямой работе против клуба.

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Если вкратце, суть скандала в том, что "Барса" из своего бюджета потратила миллион евро на заказные статьи и комментарии в соцсетях, в которых боты выгораживали Бартомеу и поливали грязью несогласных. Среди прочих досталось даже Месси, Пике, Хави и Пуйолю.

При этом Бартомеу все отрицал, аж пока Cadena SER не предоставила копии документов, на которых стояли подписи Жауме Масферрера, советника президента и его правой руки. Лишь когда его приперли к стенке, Бартомеу сдался. Правда, и тут попытался свалить вину на других: Масферрера уволил, а в критике легенд обвинил пиарщиков, которые якобы "слишком увлеклись".

Бартомеу собирал игроков и персонал, чтобы заверить в своей невиновности, и под давлением общественности даже согласился на аудит, который проведет PwC. Его результаты станут известны ближе к лету.

Впрочем, что бы ни нарыли аудиторы, Barçagate свое дело уже сделал. Репутация Бартомеу уничтожена, и в нормальной ситуации сосьос уже бы инициировали сбор подписей за его импичмент. От позорного конца Жозепа спасает только карантин и закрытый "Камп Ноу" - за его пределами собрать в одном месте десятки тысяч сосьос практически нереально.

Отсюда и столь громкие отставки директоров. Те, кто еще планирует работать в клубе, не хотят, чтобы их имена ассоциировались с Бартомеу. Они уходят, чтобы вернуться.

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Особенно старается Энрике Русо, который всего год-полтора назад был настолько близок к Жозепу, что тот планировал поддерживать его кандидатуру на президентских выборах 2021-го. Теперь же Бартомеу подозревает Энрике в многочисленных "сливах" в прессу внутренней информации. В частности, о переговорах с Хави в январе.

Русо, естественно, все отрицает и уже заявил, мол, убеждал Бартомеу немедленно уйти, не дожидаясь выборов в 2021-м, но тот не послушал.

"Экономическая модель не работала еще год назад, мы не решили проблему с Barcagate, фанаты требуют ухода Бартомеу. Нам нужен сильный менеджмент для решения экономических и спортивных проблем. Поэтому я и другие директоры выступали за досрочные выборы. Это не заговор. Заговор происходит за спиной. А я говорил свое мнение Жозепу прямо в лицо", - настаивает функционер.

Он все еще метит в президенты, но теперь ему гораздо выгоднее позиционировать себя как врага режима, нежели как преемника Бартомеу. Вскоре после ухода с поста вице-президента он пошел еще дальше и де-факто обвинил Жозепа в разворовывании бюджета.

"Когда ты платишь миллион евро за услугу, которая стоит 100 тысяч – это вызывает вопросы. Проводится расследование, которое покажет, как там все происходило. И Бартомеу знает об этом. Это грязное дело. На мой взгляд, кто-то ворует из клубного бюджета. Кто это? Естественно, кто-то из руководства. Я не знаю, кто именно, но подозрения имеются", - после этого заявления "Барселона" через сайт пригрозила Русо судом, но пока это лишь слова.

Дело это и правда грязное. Известно, что в "Барсе" все платежи от 200 тысяч евро проходят через совет директоров, а вот меньшими суммами президент может распоряжаться по своему усмотрению. Так вот, миллион пиарщикам был отослан пятью платежами по 198 тысяч каждый. Бартомеу явно не желал, чтобы об этом знал кто-то, помимо него и Масферрера, который, по словам Русо, сохранил все влияние после "отставки".

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Вдобавок, вся грязь вылезла наружу во время финансового кризиса, когда "Барселоне" и без того очень непросто. Клуб долгие годы накапливал проблемы, и теперь за это расплачивается.

По рекомендациям УЕФА, зарплатный фонд не должен превышать 60% от оборота, а в "Барсе" он в прошлом сезоне достиг 72%. Это лишает клуб пространства для маневра. И виновен в сложившейся ситуации именно Бартомеу, при котором доля молодых клубных воспитанников с низкими окладами в составе "Блаугранас" упала практически до нуля.

При Бартомеу игрокам "Ла Масии" перестали давать шансы, и они за небольшие деньги приносят пользу в других местах, как Карлес Перес в "Роме", Марк Кукурелья в "Хетафе" или Абель Руис в "Браге". Прямо сейчас из юных кантерано "Барсы" лишь Ансу Фати еще держится в первой команде, хотя 7-8 лет назад каталонцы регулярно выставляли в старте 8-9 воспитанников.

Вместо молодежи "Барса" последние годы ориентируется на возрастных звезд с большими контрактами. Как следствие, основная обойма критически сократилась, зато средний годовой оклад игрока "Блаугранас" достиг аж 10,5 млн евро.

Пока не грянул кризис, каталонцы еще худо-бедно выруливали благодаря заполняемости 96-тысячного "Камп Ноу", доходам от продаж футболок, ТВ-прав и посещений клубного музея. Но чем дальше, тем становилось сложнее. Так, летом 2019-го "Барса" вписалась в финансовый фэйр-плей лишь благодаря срочной продаже в "Сельту" Дениса Суареса.

Когда же мир остановился из-за пандемии, все рухнуло. "Барса" теряет по 3,3 млн евро за каждый несыгранный матч на "Камп Ноу". А долги, тем временем, никто не отменял - на одного только Гризманна "Барса" год назад заняла 105 млн. Отсюда и ультиматум по урезанию зарплат, выведший из себя Пике, Бускетса и других ветеранов, и предложение продать коммерческое название "Камп Ноу".

Еще никогда боссы "Барселоны" не торговали своим главным сокровищем, но припертый к стенке Бартомеу готов на все. Чтобы умаслить фанатов, он обещает продать название всего на год, а часть вырученных денег отправить на борьбу с COVID-19, но это лишь часть правды. Близкая к клубному руководству пресса пишет, что права на название стадиона будут проданы на 20-25 лет ориентировочно за 300 млн евро.

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Регулярные сливы информации, обмены колкими заявлениями через прессу, нарастающий дефицит бюджета, регресс спортивных результатов и истекающий контракт Месси - пожалуй, "Барселона" переживает худшие времена в 21 веке.

Бартомеу уйдет бесславно, это уже понятно. Он отбыл два срока во главе клуба и не может баллотироваться вновь, а если бы и мог, то его шансы колебались бы в районе нуля. После выборов, когда бы они не состоялись, его место, скорее всего, займет предприниматель Виктор Фонт, чья программа проста и от того популярна в массах - обернуться лицом к "Ла Масии"; создавать звезд, а не покупать; вернуть на руководящие посты Хави, Пуйоля и других легенд.

Собственно, из-за договора с Фонтом Хави зимой и отказался присоединяться к "Барсе", чем, по слухам, вывел из себя эмиссара Бартомеу Эрика Абидаля. В итоге каталонцев возглавил Кике Сетьен, и с ним команда вместо шага вперед сделала два назад. Всего за восемь недель бывший рулевой "Бетиса" успел вылететь из Кубка и провалиться в Класико.

Яма, в которую Бартомеу толкает "Барселону", становится все глубже. Это еще не "Милан" позднего Берлускони, но, если не вмешаться, если не вернуть компетентных людей в менеджерские кресла и не перестать покупать втридорога форвардов "Леганеса", история может повториться.

И это, на секунду, с лучшим игроком эпохи в составе. Страшно представить, где была бы "Барса" с такими управленцами, если бы Лео не выигрывал для нее десятки матчей пятнадцать лет подряд.