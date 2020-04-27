Сетьен: Не особо задумывался о тактике, пока не увидел Барселону Кройфа

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, что бывший игрок и наставник "сине-гранатовых" Йохан Кройф заставил его по-другому взглянуть на футбол. Цитирует Сетьена Marca.

"Не особо задумывался о тактике, пока я не увидел "Барселону" Кройфа. Просто выходил и играл, вот и все. Ты смотришь эти матчи и начинаешь замечать тактические аспекты, анализировать происходящее, находить причины и связи. Ты осознаешь, что тебе это нравится, в голове начинает жить идея: "Это то, чему я хочу следовать".