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Сетьен: Не особо задумывался о тактике, пока не увидел Барселону Кройфа
Йохан был мечтателем
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, что бывший игрок и наставник "сине-гранатовых" Йохан Кройф заставил его по-другому взглянуть на футбол. Цитирует Сетьена Marca.
"Не особо задумывался о тактике, пока я не увидел "Барселону" Кройфа. Просто выходил и играл, вот и все. Ты смотришь эти матчи и начинаешь замечать тактические аспекты, анализировать происходящее, находить причины и связи. Ты осознаешь, что тебе это нравится, в голове начинает жить идея: "Это то, чему я хочу следовать".
Напомним, ранее Кике заявил, что хотел бы выиграть главный клубный европейский трофей и показать его… коровам.