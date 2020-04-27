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Сетьен: Не особо задумывался о тактике, пока не увидел Барселону Кройфа

Испания
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Йохан был мечтателем

Сетьен: Не особо задумывался о тактике, пока не увидел Барселону Кройфа
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, что бывший игрок и наставник "сине-гранатовых" Йохан Кройф заставил его по-другому взглянуть на футбол. Цитирует Сетьена Marca.

"Не особо задумывался о тактике, пока я не увидел "Барселону" Кройфа. Просто выходил и играл, вот и все. Ты смотришь эти матчи и начинаешь замечать тактические аспекты, анализировать происходящее, находить причины и связи. Ты осознаешь, что тебе это нравится, в голове начинает жить идея: "Это то, чему я хочу следовать".

Напомним, ранее Кике заявил, что хотел бы выиграть главный клубный европейский трофей и показать его… коровам.

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В статье: Барселона Йохан Кройф Кике Сетьен
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Источник:
Marca

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