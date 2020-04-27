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У Барселоны нету денег на покупку Лаутаро Мартинеса

Испания
(1 голосов)

Клуб намерен договориться о снижении цены на игрока

У Барселоны нету денег на покупку Лаутаро Мартинеса
Новина українською

Руководство каталонской "Барселоны" столкнулось с проблемами, при попытке подписать форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса. Чёрно-синие хотят получить за аргентинца не менее € 111 млн, сообщает Sky Sport Italia.

"Интер" не хочет расставаться с футболистом, поэтому единственный способ его купить — активировать сумму отступных и выплатить деньги одним траншем.

Из-за пандемии коронавируса каталонский клуб столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями. Сине-гранатовые на этот момент не готовы заплатить миланскому клубу € 111 млн и хотят снизить сумму, включив в сделку своих игроков.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий записал в свой актив 16 голов и 4 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.

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В статье: Барселона Лаутаро Мартинес
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
27.04.2020 в 16:31
Дариан подкинет, он же обещал на эскимо сэкономить
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Рагуль (Kocтопiль)
27.04.2020 в 16:14
Нічого , нічого. Ми з Алграбчиком сальцем допоможемо.
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