Капелло: Только один испанский клуб не будет разрушен из-за пандемии

Именитый наставник Фабио Капелло сделал прогноз, какой ущерб COVID-19 нанесет испанскому футболу.

"Мне кажется, что с экономической точки зрения, "Реал" - единственный клуб, который не будет разрушен из-за пандемии. "Барселона" и "Атлетико" сильно пострадают.

Трансферный рынок будет преобразован. Раздутые цены вернутся в нормальное состояние. Для исправления системы понадобятся умные менеджеры. Эгоизм может быть фатальным", - приводит слова итальянца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что дон Фабио успел поработать с "Реалом" два сезона.