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Капелло: Только один испанский клуб не будет разрушен из-за пандемии

Испания
(1 голосов)

Угадаете выбор дона Фабио?

Капелло: Только один испанский клуб не будет разрушен из-за пандемии
UA-Футбол
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Именитый наставник Фабио Капелло сделал прогноз, какой ущерб COVID-19 нанесет испанскому футболу.

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"Мне кажется, что с экономической точки зрения, "Реал" - единственный клуб, который не будет разрушен из-за пандемии. "Барселона" и "Атлетико" сильно пострадают.

Трансферный рынок будет преобразован. Раздутые цены вернутся в нормальное состояние. Для исправления системы понадобятся умные менеджеры. Эгоизм может быть фатальным", - приводит слова итальянца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что дон Фабио успел поработать с "Реалом" два сезона.

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В статье: Фабио Капелло Реал (Мадрид)
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Комментарии (4)
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MES QUE UN CLUB
27.04.2020 в 21:14
Возможно я сейчас получу по голове минусами, или словами от своих же, но промолчать не могу. Мне, как болельщику Барсы, это весьма не приятно писать, но Пересу можно похлопать. Как бы там его дерьмом не поливали, но своё дело он делает грамотно, в отличие от нашего чуда Бартомеу. Бизнесмен и функционер не могут быть одного уровня.
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+1
0
Володимирович (Кременчуг)
27.04.2020 в 20:57
Це є правда! Добре що Реал не купував останнім часом гравців за 120-140 млн. А якщо врахувати що ті гравці зараз і 70 не коштують)))
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+2
-1
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Барселинис (землянин)
27.04.2020 в 20:52
Ему кажется...
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+2
-4
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Инспектор ( )
27.04.2020 в 20:34
Ну правильно. Раздутые трансферные цены и зарплаты разрушают клубы похлеще коронавируса
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-5


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