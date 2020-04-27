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Брайтвайт: Не сомневаюсь, что стану одним из лучших бомбардиров чемпионата

Испания
(1 голосов)

Но для начала нужно будет пробиться в старт

Брайтвайт: Не сомневаюсь, что стану одним из лучших бомбардиров чемпионата
UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Барселоны" Мартин Брайтвайт рассказал о своих серьезных намерениях после возобновления сезона.

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"Я должен играть в стартовом составе команды и забивать голы. В "Барселоне" у вас будет много моментов и я не сомневаюсь, что смогу стать одним из лучших бомбардиров команды и чемпионата.

Мне нужно много работать. Я неоднократно видел, что когда ты веришь в себя и делаешь, что нужно, то получаешь вознаграждение. Сейчас я работаю усерднее, чем когда-либо, поэтому получу огромную награду", - приводит слова датчанина Goal.

Есть вероятность, что уже летом Мартин может быть продан в другой клуб.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
27.04.2020 в 21:55
Вроде из детского возраста сей малый давно вышел
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