Брайтвайт: Не сомневаюсь, что стану одним из лучших бомбардиров чемпионата

Форвард "Барселоны" Мартин Брайтвайт рассказал о своих серьезных намерениях после возобновления сезона.

"Я должен играть в стартовом составе команды и забивать голы. В "Барселоне" у вас будет много моментов и я не сомневаюсь, что смогу стать одним из лучших бомбардиров команды и чемпионата.

Мне нужно много работать. Я неоднократно видел, что когда ты веришь в себя и делаешь, что нужно, то получаешь вознаграждение. Сейчас я работаю усерднее, чем когда-либо, поэтому получу огромную награду", - приводит слова датчанина Goal.

Есть вероятность, что уже летом Мартин может быть продан в другой клуб.