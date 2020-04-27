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Брайтвайт: Не сомневаюсь, что стану одним из лучших бомбардиров чемпионата
Но для начала нужно будет пробиться в старт
Форвард "Барселоны" Мартин Брайтвайт рассказал о своих серьезных намерениях после возобновления сезона.
"Я должен играть в стартовом составе команды и забивать голы. В "Барселоне" у вас будет много моментов и я не сомневаюсь, что смогу стать одним из лучших бомбардиров команды и чемпионата.
Мне нужно много работать. Я неоднократно видел, что когда ты веришь в себя и делаешь, что нужно, то получаешь вознаграждение. Сейчас я работаю усерднее, чем когда-либо, поэтому получу огромную награду", - приводит слова датчанина Goal.
Есть вероятность, что уже летом Мартин может быть продан в другой клуб.