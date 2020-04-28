Бутсы и перчатки – на гвоздь? Касильяс опубликовал загадочный твит, но быстро удалил его из Сети

Экс-вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс вчера опубликовал интересный пост в своем Твиттере, но поспешил стереть его с просторов паутины. Как акцентирует издание Marca – скриншоты не горят.

"Это важная неделя для меня лично. Приближается особенный день в моей жизни. Последний раз я испытывал такие эмоции 12 сентября 1999 года, когда я дебютировал в составе "Реала". Четыре дня…"

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Отметим, что 1 мая 2019 года у Касильяса случился сердечный приступ на тренировке "Порту". Источник интерпретирует твит как готовность Икера объявить об официальном завершении карьеры игрока.