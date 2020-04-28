  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бутсы и перчатки – на гвоздь? Касильяс опубликовал загадочный твит, но быстро удалил его из Сети
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бутсы и перчатки – на гвоздь? Касильяс опубликовал загадочный твит, но быстро удалил его из Сети

Испания
(1 голосов)

Marca считает, что Икер намекал на официальное завершение карьеры футболиста

Бутсы и перчатки – на гвоздь? Касильяс опубликовал загадочный твит, но быстро удалил его из Сети
Новина українською

Экс-вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс вчера опубликовал интересный пост в своем Твиттере, но поспешил стереть его с просторов паутины. Как акцентирует издание Marca – скриншоты не горят.

"Это важная неделя для меня лично. Приближается особенный день в моей жизни. Последний раз я испытывал такие эмоции 12 сентября 1999 года, когда я дебютировал в составе "Реала". Четыре дня…"

Бутсы и перчатки – на гвоздь? Касильяс опубликовал загадочный твит, но быстро удалил его из Сети - изображение 1

Читайте такжеУ Касильяса случился сердечный приступ на тренировке

Отметим, что 1 мая 2019 года у Касильяса случился сердечный приступ на тренировке "Порту". Источник интерпретирует твит как готовность Икера объявить об официальном завершении карьеры игрока.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Икер Касильяс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...