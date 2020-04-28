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Стоичков: Кто-то взболтнул, что в Барселоне Моуриньо был просто переводчиком – это заблуждение

Испания
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Добавляем каталонцев в резюме Жозе как тренера?

Стоичков: Кто-то взболтнул, что в Барселоне Моуриньо был просто переводчиком – это заблуждение
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Экс-футболист "Барселоны" Христо Стоичков рассказал о работе с португальским специалистом – в конце прошлого века Жозе Моуриньо входил в тренерский штаб каталонского клуба. Цитирует Стоичкова Sports Finding.

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"Робсон пришел в "Барселону", с ним был Жозе – мы называли его по имени. Кто-то взболтнул, что португалец работал просто переводчиком, но это заблуждение. Моуриньо был на поле тренером и отличным другом, португалец знал все, что было нужно".

"Особенный" работал в "Барселоне" с 1996 по 2000 год, а до этого тренировал в нескольких португальских клубах. Вернувшись на родину из Испании, Жозе добился успеха с "Порту", после чего возглавлял "Челси", "Интер", "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Сейчас он тренирует "Тоттенхэм".

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В статье: Жозе Моуриньо Барселона Христо Стоичков Бобби Робсон
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Источник:
Sports Finding

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