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Тот, кто держит нож между зубами. Сегодня Диего Симеоне - 50. ВИДЕО

Испания
(2 голосов)

У легендарного аргентинца юбилей

Тот, кто держит нож между зубами. Сегодня Диего Симеоне - 50. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня одному из самых лучших тренеров современности Диего Симеоне исполняется 50. Многие уже успели подзабыть, что аргентинец, ставший "своим" в красно-белом Мадриде, был не менее классным игроком, чем оказался тренером. Поэтому мы на нашем видеоканале UA-Футбол решили восстановить в памяти самые значимые вехи в карьере "Эль Чоло", а также разобраться в феномене наставника, который временами добивается топового результата даже без топовых игроков.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне канал UA-Футбол
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