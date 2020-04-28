Тот, кто держит нож между зубами. Сегодня Диего Симеоне - 50. ВИДЕО

Сегодня одному из самых лучших тренеров современности Диего Симеоне исполняется 50. Многие уже успели подзабыть, что аргентинец, ставший "своим" в красно-белом Мадриде, был не менее классным игроком, чем оказался тренером. Поэтому мы на нашем видеоканале UA-Футбол решили восстановить в памяти самые значимые вехи в карьере "Эль Чоло", а также разобраться в феномене наставника, который временами добивается топового результата даже без топовых игроков.

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