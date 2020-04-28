Месси - лучший игрок 21-го века по версии ELO

Портал Besoccer совместно с ProFootballDB представил рейтинг лучших футболистов XXI века.

При составлении списка использовалась система ELO, которая учитывает влияние футболиста на игру, а именно количество голов и результативных передач, уровень соперников и турниры.

Первое место занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси с максимальным показателем в 100 баллов. Столько же у расположившегося строчкой ниже форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, однако аргентинец опережает его по статистике. Тройку лидеров замкнул бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (100)

2. Криштиану Роналду (100)

3. Тьерри Анри (98)

4. Луис Суарес (97)

5. Златан Ибрагимович (97)

6. Гарри Кейн (97)

7. Мохамед Салах (97)

8. Неймар (96)

9. Роберт Левандовски (96)

10. Радамель Фалькао (95).