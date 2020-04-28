В Испании разрешили тренировки с 4-го мая, в начале лета должен возобновиться чемпионат

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о разрешении проведения тренировок с 4-го мая.

По данным AS, с этой даты игроки смогут начать индивидуальные тренировки на клубных базах. Спустя две недели будут разрешены занятия в небольших группах до шести человек.

Что касается проведения матчей, то вероятно, что чемпионат будет возобновлен 5-го июня. В случае ухудшения ситуации, дата может быть перенесена на одну неделю.

Напомним, что сегодня объявили о досрочном завершении чемпионата Франции.