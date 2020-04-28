Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Испании разрешили тренировки с 4-го мая, в начале лета должен возобновиться чемпионат
Быстрее бы
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о разрешении проведения тренировок с 4-го мая.
По данным AS, с этой даты игроки смогут начать индивидуальные тренировки на клубных базах. Спустя две недели будут разрешены занятия в небольших группах до шести человек.
Читайте такжеТебас: Франция поступила опрометчиво. Сейчас на заводах работать опаснее, чем играть без зрителей
Что касается проведения матчей, то вероятно, что чемпионат будет возобновлен 5-го июня. В случае ухудшения ситуации, дата может быть перенесена на одну неделю.
Напомним, что сегодня объявили о досрочном завершении чемпионата Франции.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...