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В Испании разрешили тренировки с 4-го мая, в начале лета должен возобновиться чемпионат

Испания
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В Испании разрешили тренировки с 4-го мая, в начале лета должен возобновиться чемпионат
UA-Футбол
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Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о разрешении проведения тренировок с 4-го мая.

По данным AS, с этой даты игроки смогут начать индивидуальные тренировки на клубных базах. Спустя две недели будут разрешены занятия в небольших группах до шести человек.

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Что касается проведения матчей, то вероятно, что чемпионат будет возобновлен 5-го июня. В случае ухудшения ситуации, дата может быть перенесена на одну неделю.

Напомним, что сегодня объявили о досрочном завершении чемпионата Франции.

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В статье: Ла Лига коронавирус
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