Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Атлетико предложил Кавани трехлетний контракт
В надежде перехватить уругвайца
Эдинсон Кавани летом покинет "ПСЖ". Срок его контракта с клубом истекает 30-го июня.
В январе "Атлетико" был очень близок к его подписанию. Сейчас они намерены завершить начатое. Журналист Николо Скира уверяет, что мадридцы уже вступили с ним в переговоры и предложили трехлетний контракт.
Edinson #Cavani are in talks with #AtleticoMadrid. Colchoneros want him to replace Diego Costa and have offered 3-years contract to El Matador, who will be a free agent from July 1. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 28, 2020
Ранее сообщалось, что также Кавани может подписать "Интер".