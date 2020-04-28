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СМИ: Атлетико предложил Кавани трехлетний контракт

Испания
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В надежде перехватить уругвайца

СМИ: Атлетико предложил Кавани трехлетний контракт
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Эдинсон Кавани летом покинет "ПСЖ". Срок его контракта с клубом истекает 30-го июня.

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В январе "Атлетико" был очень близок к его подписанию. Сейчас они намерены завершить начатое. Журналист Николо Скира уверяет, что мадридцы уже вступили с ним в переговоры и предложили трехлетний контракт.

Ранее сообщалось, что также Кавани может подписать "Интер".

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В статье: Эдинсон Кавани Атлетико (Мадрид) ПСЖ
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