СМИ: Атлетико предложил Кавани трехлетний контракт

Эдинсон Кавани летом покинет "ПСЖ". Срок его контракта с клубом истекает 30-го июня.

В январе "Атлетико" был очень близок к его подписанию. Сейчас они намерены завершить начатое. Журналист Николо Скира уверяет, что мадридцы уже вступили с ним в переговоры и предложили трехлетний контракт.

Edinson #Cavani are in talks with #AtleticoMadrid. Colchoneros want him to replace Diego Costa and have offered 3-years contract to El Matador, who will be a free agent from July 1. #transfers