  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент киевского фан-клуба Барселоны: Бартомеу угробил клуб. В нашем фан-клубе все против него
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент киевского фан-клуба Барселоны: Бартомеу угробил клуб. В нашем фан-клубе все против него

Испания
(2 голосов)

У каталонцев не лучшие времена

Президент киевского фан-клуба Барселоны: Бартомеу угробил клуб. В нашем фан-клубе все против него
Новина українською

Президент киевского фан-клуба "Барселоны" Александр Ковалев высказался относительно недавних скандалов внутри каталонского клуба.

Напомним, что по сообщениям испанских СМИ, "Барселона" наняла аналитическую компанию, работающую над позитивным имиджем Жозепа Бартомеу, который хочет переизбираться на пост президента клуба в 2021 году. "Барселона" потратила на это почти миллион евро. Когда эта информация всплыла, она вызвала эффект разорвавшейся бомбы, что наложило огромное пятно на репутацию клуба.

"Считаю, что проблема в руководстве. Вроде все хорошо, а на самом деле все плохо. Люди вокруг не дурачки - они все видят, а в "Барселоне" очень серьезно к этому относятся. В фанатской среде негатив к руководству "Барселоны" очень сильный.

Я как сосьос (члены клуба, их в Барселоне более 180 000 человек - прим.) планирую голосовать на выборах президента "Барселоны" в 2021 году. Голосовать буду за Жоана Лапорту - это президент, при котором Гвардиола стал тем, кем он стал.

В нашем фан-клубе все против нынешнего президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу. Он угробил клуб за эти пять лет. Со стороны очень заметно, что в клубе при Бартомеу происходит что-то коррупционное. Обыденному человеку видно, я уже не говорю о приближённых. Нынешняя Барселона - темная комната", - сказал Ковалев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хосеп Мария Бартомеу
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
29.04.2020 в 00:51
Сподіваюсь, що слова від главного сосьоса в Україні покладуть край брехливим твердженням, котрі розповсюджують барселонські глори на цьому сайтіособливо були заповзятими Даріан-пітушок Кларк та Спокойно-задок,що шкварчитьчим отримали від сосьоса почесні звання от сьосясів
Ответить
+3
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
29.04.2020 в 01:01
Желтопузый, х¥й сосёш селёдкой пахнет?
Ответить
0
-3
avatar
armik (Киев)
29.04.2020 в 00:35
А при какой психбольнице функционирует клуб?
Ответить
+3
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
29.04.2020 в 00:48
У своих в палате поспрашивай nидар
Ответить
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...