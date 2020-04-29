Президент киевского фан-клуба Барселоны: Бартомеу угробил клуб. В нашем фан-клубе все против него

Президент киевского фан-клуба "Барселоны" Александр Ковалев высказался относительно недавних скандалов внутри каталонского клуба.

Напомним, что по сообщениям испанских СМИ, "Барселона" наняла аналитическую компанию, работающую над позитивным имиджем Жозепа Бартомеу, который хочет переизбираться на пост президента клуба в 2021 году. "Барселона" потратила на это почти миллион евро. Когда эта информация всплыла, она вызвала эффект разорвавшейся бомбы, что наложило огромное пятно на репутацию клуба.

"Считаю, что проблема в руководстве. Вроде все хорошо, а на самом деле все плохо. Люди вокруг не дурачки - они все видят, а в "Барселоне" очень серьезно к этому относятся. В фанатской среде негатив к руководству "Барселоны" очень сильный.

Я как сосьос (члены клуба, их в Барселоне более 180 000 человек - прим.) планирую голосовать на выборах президента "Барселоны" в 2021 году. Голосовать буду за Жоана Лапорту - это президент, при котором Гвардиола стал тем, кем он стал.

В нашем фан-клубе все против нынешнего президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу. Он угробил клуб за эти пять лет. Со стороны очень заметно, что в клубе при Бартомеу происходит что-то коррупционное. Обыденному человеку видно, я уже не говорю о приближённых. Нынешняя Барселона - темная комната", - сказал Ковалев.