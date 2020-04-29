Артур: Единственное, чего я хочу - продолжить играть в Барселоне

Полузащитник "Барселоны" Артур Мело рассказал о возможном уходе из клуба. Вокруг него сейчас ходит много слухов.

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"На трансферном рынке всегда будет много спекуляций. Но мои планы ясны - я хочу продолжать играть в "Барселоне". Это единственное, чего я хочу.

В целом, интерес ко мне со стороны грандов - хороший знак. Значит я показываю хорошую игру. "Барселона" - команда, которую я очень люблю и хочу оставаться здесь долгие годы", - приводит слова бразильца AS.

Ранее, интерес к полузащитнику приписывали "Интеру".