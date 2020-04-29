  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Артур: Единственное, чего я хочу - продолжить играть в Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артур: Единственное, чего я хочу - продолжить играть в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Однако все будет решать руководство клуба

Артур: Единственное, чего я хочу - продолжить играть в Барселоне
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Артур Мело рассказал о возможном уходе из клуба. Вокруг него сейчас ходит много слухов.

Читайте такжеБарселона и Ювентус могут обменяться игроками

"На трансферном рынке всегда будет много спекуляций. Но мои планы ясны - я хочу продолжать играть в "Барселоне". Это единственное, чего я хочу.

В целом, интерес ко мне со стороны грандов - хороший знак. Значит я показываю хорошую игру. "Барселона" - команда, которую я очень люблю и хочу оставаться здесь долгие годы", - приводит слова бразильца AS.

Ранее, интерес к полузащитнику приписывали "Интеру".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Барселона Артур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...