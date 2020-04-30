Овьедо – единственная команда Сегунды, не урезавшая зарплату. А еще в 2012-м клуб был на грани банкротства

Испанское издание AS сообщает о том, что "Оведо" – единственная команда Сегунды (второй испанский дивизион), которая не применяла на период карантина любых мер относительно финансовой экономии. То есть, игрокам и работникам клуба продолжают платить в полном объеме, несмотря на простой. Стоит добавить, что не урезала зарплату и "Альмерия", однако с нюансом, что футболистам был предложен отпуск без сохранения заработка.

Случай "Овьедо" в чем-то уникален, ведь еще в 2012-м году клуб был на грани банкротства и тогда его спасали совместными усилиями известные футболисты-воспитанники клуба, спортивные журналисты и простые болельщики, скупая акции. Долги становили 15 миллионов евро. Сейчас же астурийцы находятся под патронатом компании Carso Group, которая принадлежит мексиканскому миллиардеру Карлосу Слиму. Контрольный пакет акций "Овьедо" компания Карлоса Слима приобрела в 2017-м году за 2,5 миллиона евро. Еще раньше были погашены долги. С тех пор астурийцы не знают финансовых проблем. Хотя сам по себе клуб – небогатый.

Стоит добавить, что накануне стало известно, что против возобновления Сегунды выступают активные болельщики "Овьедо". Они подготовили обращение, объяснив свою позиция. Мол, в нынешних условиях игра – это неприличное и бесчеловечное решение.

"Мы выражаем свое абсолютное неприятие решения о возобновлении лиги. С учетом сегодняшних реалий такое решение выглядит неприличным и бесчеловечным, - говорится в сообщении. - Общество борется с вирусом, и мы все стараемся помогать нашим медикам и профессиональным службам, стараемся помочь ближним, стараемся избежать заражения и предотвратить распространение вируса, строго соблюдая экспертные рекомендации".

Надо добавить, что в текущем сезоне "Овьедо" борется за выживание и ситуация, когда клуб придерживается всех финансовых обязательств, а игра не продолжается – на руку астурийцам. По крайней мере, "замораживание" текущих результатов и окончательное прекращение турнира гарантирует астурийцам сохранение прописки. Сейчас команда находится на семнадцатом месте турнирной таблицы среди 22-х участников (вылетают последние четыре), опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям.

Также надо вспомнить, что за "Овьедо" на правах аренды выступает украинец Андрей Лунин, но зарплату он получает от мадридского "Реала", которому и принадлежит контракт. С большой долей вероятности, украинец по окончании сезона вернется в Мадрид и станет дублером Тибо Куртуа, однако "королевский" клуб пообещал "Овьедо", что готов оставить у них Лунина даже после 30-го июня (последний день арендного договора), если матчи будут проходить после этой даты. Сейчас игроки "Овьедо" – в самоизоляции, поддерживают форму самостоятельно. Клуб, в частности, обеспечил футболистов тренажерами.

Также стоит дополнить, что испанское правительство собирается ослаблять карантинные мероприятия и уже вскоре командам позволят тренироваться, разделив футболистов на небольшие группы. Возобновление чемпионатов Ла Лиги и Сегунды планируется в начале лета, хотя не все участники турниров поддерживают такое решение.