Испания
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СМИ: Барселона и Ман Сити готовы обменяться защитниками
Португальцы поедут в разные направления
Жоау Канселу провалился в первом сезоне в "Ман Сити". Крайне вероятно, что второй шанс ему уже не дадут.
Как сообщает испанский источник Sport.es, португалец уже летом отправится в "Барселону". В обмен на этом каталонцы отдадут "горожанам" другого крайнего защитника - Нельсона Семеду.
Более того, "Ман Сити" выплатит минимальную сумму за защитника. Что интересно, портал Transfermarkt оценивает Семеду в 32 миллиона, а Канселу - в 36.
Ранее сообщалось, что Семеду не хочет продлевать контракт с каталонцами.
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