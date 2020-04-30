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СМИ: Барселона и Ман Сити готовы обменяться защитниками

Испания
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Португальцы поедут в разные направления

СМИ: Барселона и Ман Сити готовы обменяться защитниками
UA-Футбол
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Жоау Канселу провалился в первом сезоне в "Ман Сити". Крайне вероятно, что второй шанс ему уже не дадут.

Как сообщает испанский источник Sport.es, португалец уже летом отправится в "Барселону". В обмен на этом каталонцы отдадут "горожанам" другого крайнего защитника - Нельсона Семеду.

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Более того, "Ман Сити" выплатит минимальную сумму за защитника. Что интересно, портал Transfermarkt оценивает Семеду в 32 миллиона, а Канселу - в 36.

Ранее сообщалось, что Семеду не хочет продлевать контракт с каталонцами.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу Нельсон Семеду
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