Испания
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Азар начал тренироваться с мячом
Есть шанс, что он возобновится к концу сезона
Первый сезон в мадридском "Реале" у Эдена Азара получился тяжелым. Он дважды травмировался и пропустил большое количество матчей.
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Как сообщает AS, бельгиец близок к восстановлению. Сейчас он начал работать с мячом индивидуально. Вероятно, что он сумеет восстановиться к концовке сезона.
Ранее сообщалось, что матчи Ла Лиги могут снова начаться в начале июня.
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