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Азар начал тренироваться с мячом

Испания
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Есть шанс, что он возобновится к концу сезона

Азар начал тренироваться с мячом
UA-Футбол
Новина українською

Первый сезон в мадридском "Реале" у Эдена Азара получился тяжелым. Он дважды травмировался и пропустил большое количество матчей.

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Как сообщает AS, бельгиец близок к восстановлению. Сейчас он начал работать с мячом индивидуально. Вероятно, что он сумеет восстановиться к концовке сезона.

Ранее сообщалось, что матчи Ла Лиги могут снова начаться в начале июня.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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