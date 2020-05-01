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"Нужно было стать белым". Экс-футболист Реала пожаловался на расизм в раздевалке сливочных
Колумбиец задержался в столице Испании всего на сезон
Бывший футболист "Реала" Фредди Ринкон рассказал, что столкнулся с расизмом в стане "королевского клуба". Ринкон перешел в "Реал" летом 1995 года и отыграл в Мадриде ровно один сезон. Остаток карьеры он провел в бразильских клубах. Цитирует 53-летнего колумбийца Gol Caracol.
"Нужно было стать белым, чтобы добиться успеха в "Реале". Я не страдал от расизма в повседневной жизни, но в команде – да. Это была тяжелая среда обитания в лучшей команде мира".
"Положение было сложным для нашего тренера Хорхе Вальдано, оказывалось большое давление. Но я благодарен ему за то, что он заставил меня расти как игрока и как личность".