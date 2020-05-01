"Нужно было стать белым". Экс-футболист Реала пожаловался на расизм в раздевалке сливочных

Бывший футболист "Реала" Фредди Ринкон рассказал, что столкнулся с расизмом в стане "королевского клуба". Ринкон перешел в "Реал" летом 1995 года и отыграл в Мадриде ровно один сезон. Остаток карьеры он провел в бразильских клубах. Цитирует 53-летнего колумбийца Gol Caracol.

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"Нужно было стать белым, чтобы добиться успеха в "Реале". Я не страдал от расизма в повседневной жизни, но в команде – да. Это была тяжелая среда обитания в лучшей команде мира".