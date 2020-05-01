"Месси и Барселона – одно целое". Сетьен и Агуэро прокомментировали будущее Лионеля в Каталонии

Аргентинский нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассуждает о возможном трансфере капитана "Барселоны" Лионеля Месси в другой клуб. Также подключился к теме тренер каталонцев Кике Сетьен. И форварда "горожан", и наставника "сине-гранатовых" цитирует Goal.com.

"Лео сейчас – это символ, легенда и культовая фигура для "Барселоны". Он любит клуб и отождествляет себя с ним. Месси счастлив. В футболе бывает всякое, но мне кажется, он продолжит играть за "Барсу", что бы ни случилось", – отметил друг и партнер Лео по сборной.