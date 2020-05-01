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"Месси и Барселона – одно целое". Сетьен и Агуэро прокомментировали будущее Лионеля в Каталонии

Испания
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Кике и Серхио достаточно близки к Лео

"Месси и Барселона – одно целое". Сетьен и Агуэро прокомментировали будущее Лионеля в Каталонии
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Аргентинский нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассуждает о возможном трансфере капитана "Барселоны" Лионеля Месси в другой клуб. Также подключился к теме тренер каталонцев Кике Сетьен. И форварда "горожан", и наставника "сине-гранатовых" цитирует Goal.com.

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"Лео сейчас – это символ, легенда и культовая фигура для "Барселоны". Он любит клуб и отождествляет себя с ним. Месси счастлив. В футболе бывает всякое, но мне кажется, он продолжит играть за "Барсу", что бы ни случилось", – отметил друг и партнер Лео по сборной.

"Покинет ли аргентинец Каталонию? Нет, этого не произойдет. Месси и "Барселона" всегда были, есть и будут одним целом. Лионель здесь двадцать лет – никто не смог это сломать", – подытожил Сетьен.

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В статье: Лионель Месси Серхио Агуэро Барселона Кике Сетьен
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