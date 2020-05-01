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Пятнадцать лет назад Лео Месси забил первый гол за основную команду Барселоны. Началась эра гения

Испания
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Точка отсчета

Пятнадцать лет назад Лео Месси забил первый гол за основную команду Барселоны. Началась эра гения
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первое мая – знаковый день не только для испано-аргентинского футбола, но и для всей Игры в целом. В этот день, ровно пятнадцать лет назад, свой первый гол за основную команду "Барселоны" забил Лионель Месси. С этого момента начался рост и развитие игрока, которого считают одним из лучших в своем поколении и в истории футбола в целом.

Лео Месси работал под патронатом таких тренеров как Франк Райкард, Хосеп Гвардиола, Тито Виланова, Херардо Мартино, Луис Энрике, Эрнесто Вальверде и Кике Сетьен. В каждом из последних одиннадцати сезонов в среднем он забивал по 51 гол. Больше всего – в сезоне 2011/12, когда после его маневров мяч 73 раза оказывался в сетке чужих ворот.

Свой первый гол за основу "блаугранас" Месси забил в ворота "Альбасете" на "Камп Ноу". 18-летний Месси принял мяч в центре поля, обыгрался с Роналдиньо, получив от него элегантную передачу "парашютиком", и не менее элегантно пробил над голкипером. Не помог и защитник, стелившийся в подкате. А момент празднования, когда молодой Месси взобрался на спину Роналдиньо, был зафиксирован камерами. Эта фотография уже стала легендарной.

Тот матч "Барселона" выиграла со счетом 2:0 и впервые за последние шесть лет стала чемпионом Испании. По сути, началась новая эра – эра Лео Месси. С тех пор "блаугранас" добыли еще десять титулов Ла Лиги, шесть раз выиграли Кубок Испании, восемь раз – Суперкубок Испании, четыре раза – Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА, трижды – клубный чемпионат мира. И все это при непосредственном участии Лионеля Месси. И при его определяющей роли. Сам аргентинец шесть раз признавался лучшим игроком планеты.

Сейчас на его счету – 627 голов за "Барселону" на протяжении шестнадцати сезонов (один из них – не завершен). В среднем это 39 голов за сезон. А если брать за точку отсчета сезон 2008/09, когда Месси стал беспрекословно основным игроком каталонцев, то в среднем его результативность составляет 51 гол за футбольный год. 34 командных титула с "Барсой" и ряд индивидуальных наград.

Пятнадцать лет назад Лео Месси забил первый гол за основную команду Барселоны. Началась эра гения - изображение 1

Журналист AS Хуан Хименес отмечает, что лучшим игроком планеты Лео Месси стал в эпоху Пепа Гвардиолы, когда тренер видоизменил игру "Барселоны", начал так называемую "тики-таку", а сам Лео часто оказывался в роли "фальшивой девятки". Это был сезон 2008/09, а в следующем году на "Камп Ноу" появился харизматичный Златан Ибрагимович. Швед – прирожденный бомбардир, но им вдвоем с Месси было мало места на поле. Лео забил 47 голов, на девять больше, чем в прошлом году, а Пеп Гвардиола сделал глубокие выводы и пошел беседовать с руководством. Беседовать о том, что Месси не может уживаться с Иброй на поле. Что швед – недостаточно гибок для этой "Барсы". В конце концов, Златан ушел, а у Месси появились более удобные партнеры – гибкие, податливы, те, с кем ему было комфортно играть в мелкий пас: Давид Вилья, Сеск Фабрегас, Хави, Иньеста. В сезоне 2010/11 он забил дважды в полуфинале Лиги чемпионов в ворота заклятого врага "Реала" и о том периоде вспоминают как о пике Лионеля Месси.

"Барса" уже вращалась только вокруг Месси. В сезоне 2011/12 он забил 73 гола в 60-и матчах – его сезонный рекорд. И не только его – такое вряд ли удастся кому-то повторить на таком высоком уровне. Но "Барса" выиграла только Кубок Испании и по окончании сезона Пеп Гвардиола ушел. Пришел Тито Виланова и ничего не изменилось – Месси оставался центровой фигурой, тренер рассыпался в комплиментах перед игроком. С 11-го по 29-й туры включительно он забивал голы в каждом поединке – это рекордная результативная серия. И она могла бы продолжиться, если бы не травма. Если учитывать только те матчи, в которых Месси появлялся на поле, то он забивал в 21-й игре подряд. Гениальные показатели. Но дальше начались травмы и спад результативности. Это было завершение мини-цикла, которое пришлось, к тому же, на чемпионат мира 2014, где Лео не смог привести свою сборную к победе – поражение в финале.

Пятнадцать лет назад Лео Месси забил первый гол за основную команду Барселоны. Началась эра гения - изображение 2

А потом в "Барселоне" появился Луис Суарес, который стал не только удобным партнером по атаке, но и хорошим другом. Также Месси сблизился с Дани Алвесом и Хорди Альбой, что создало в расположении команды очень теплую атмосферу для аргентинца. Месси уже не играл на какой-то конкретной позиции, а действовал по всему фронту атаки: забивал из левого края, из правого, из центра, из глубины. Он поборол травмы и вновь поднялся на топ-уровень.

В сезоне 2015/16 он уже был максимально командным игроком. Несмотря на высокую индивидуальную результативность, он не забывал о партнерах. В одном из матчей уступил право пробития пенальти в пользу Луиса Суареса, также ассистировал ему, чтобы тот выиграл Золотую бутсу – награду лучшему бомбардиру. За спиной осталось сотрудничество с Херардо Мартино и Луисом Энрике, и наступила каденция Эрнесто Вальверде. Во время нее Месси снова чувствовал себя комфортно и продолжал много забивать. И не прекратил это делать после прихода на место Вальверде Кике Сетьена. Сегодня он достиг отметки в 627 голов за "Барселону" и 70 – за сборную Аргентины. Трех голов не хватает до показателя в 700 результативных ударов.

Шесть Золотых мячей – вполне заслуженное признание. Но заслужены и награды лучшему бомбардиру. Фамилии форвардов, которых Месси оставил за спиной, впечатляют. В 2010-м он, забив 30 голов за сезон, одолел Дрогба и Ди Натале, у которых было по 29 точных ударов. В 2012-м с 50-ю голами оставил за спиной Роналду (46) и Ван Перси (30). В 2013-м в его активе было 46 голов, тогда как у Роналду – 34, а у Кавани – 30. В 2017-м Месси выиграл награду с 37-ю голами, тогда как Баст Дост имел 34 результативных удара, а Обамеянг – 31. С 34-ю голами он также нокаутировал Салаха (32 гола) и Гарри Кейна (30). А в прошлом году опередил Мбаппе и Квальяреллу – 36 голов.

Пятнадцать лет назад Лео Месси забил первый гол за основную команду Барселоны. Началась эра гения - изображение 3

Его феноменальный гол в финале Кубка Испании 2015 в ворота "Атлетика" останется в истории. Как и перформанс с выставленной футболкой на "Бернабеу" после гола в ворота "Реала", как и празднование гола в финале Лиги чемпионов 2008/09, когда Тьерри Анри "полировал" бутсу Месси. Помнят и его эстетический гол в полуфинале Кубка Короля в ворота "Хетафе". Для Лео же особняком стоит точный удар в ворота "Баварии" Пепа в полуфинале Лиги чемпионов 2014/15. А в прошлом году он забил гол-красавец прямым ударом со штрафного в ворота "Ливерпуля", что, впрочем, не помогло пройти дальше.

В течение длительной карьеры не обошлось и без негативных эпизодов, но у кого их не бывает?! Лео Месси – легенда, эпоха, футболист-история. Возможно, лучший на века.

В материале использованы данные AS

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В статье: Лионель Месси Барселона Пеп Гвардиола
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