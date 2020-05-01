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Силлессен может заменить Онану в Аяксе

Испания
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Это произойдет, если Барселона все же подпишет контракт с Андре

Силлессен может заменить Онану в Аяксе
Новина українською

Голкипер "Валенсии" Яспер Силлессен, скорее всего, вернется в "Аякс". 31-летний голландец может снова стать игроком амстердамского клуба. Планируется, что он заменит Андре Онану, сообщает De Telegraaf.

Силлессен ранее защищал цвета "Аякса" с 2011 по 2016 год, после чего перебрался в "Барселону" за 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Примеры Силлессен в составе "Валенсии" провел 16 матчей.

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В статье: Аякс (Амстердам) Валенсия (Испания) Валенсия Яспер Силлессен Андре Онана
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