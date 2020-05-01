Силлессен может заменить Онану в Аяксе

Голкипер "Валенсии" Яспер Силлессен, скорее всего, вернется в "Аякс". 31-летний голландец может снова стать игроком амстердамского клуба. Планируется, что он заменит Андре Онану, сообщает De Telegraaf.

Силлессен ранее защищал цвета "Аякса" с 2011 по 2016 год, после чего перебрался в "Барселону" за 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Примеры Силлессен в составе "Валенсии" провел 16 матчей.