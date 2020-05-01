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Бэйл: Переход в клуб MLS? Хороший вариант, я часто играю в гольф в Лос-Анджелесе

Испания
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Вот только там придется играть в футбол

Бэйл: Переход в клуб MLS? Хороший вариант, я часто играю в гольф в Лос-Анджелесе
UA-Футбол
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Форвард "Реала" Гарет Бэйл прокомментировал возможность своего переезда в американский чемпионат MLS.

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"Это лига, которая продолжает стремительно рости и развиваться. Есть много хороших игроков, которые готовы там играть и меня это также заинтересует. Кроме того, во время каникул я люблю ездить в Лос-Анджелес и играть в гольф", - приводит слова валлийца AS.

Ранее, интерес к Гарету приписывали "Эвертону".

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
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