Бэйл: Переход в клуб MLS? Хороший вариант, я часто играю в гольф в Лос-Анджелесе

Форвард "Реала" Гарет Бэйл прокомментировал возможность своего переезда в американский чемпионат MLS.

"Это лига, которая продолжает стремительно рости и развиваться. Есть много хороших игроков, которые готовы там играть и меня это также заинтересует. Кроме того, во время каникул я люблю ездить в Лос-Анджелес и играть в гольф", - приводит слова валлийца AS.

Ранее, интерес к Гарету приписывали "Эвертону".