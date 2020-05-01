Испания
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Бэйл: Переход в клуб MLS? Хороший вариант, я часто играю в гольф в Лос-Анджелесе
Вот только там придется играть в футбол
Форвард "Реала" Гарет Бэйл прокомментировал возможность своего переезда в американский чемпионат MLS.
"Это лига, которая продолжает стремительно рости и развиваться. Есть много хороших игроков, которые готовы там играть и меня это также заинтересует. Кроме того, во время каникул я люблю ездить в Лос-Анджелес и играть в гольф", - приводит слова валлийца AS.
Ранее, интерес к Гарету приписывали "Эвертону".
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