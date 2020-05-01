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Кике Сетьен выступает против продажи Дембеле

Испания
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Верит в потенциал француза?

Кике Сетьен выступает против продажи Дембеле
UA-Футбол
Новина українською

Кике Сетьен полностью уверен, что "Барселоне" не следует продавать Усмана Дембеле. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Француз крайне нестабилен в последнее время и так и не может до конца использовать свой потенциал. К тому же, мешает череда травм, которая преследует Усмана.

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Однако все это не пугает Сетьена. Он готов сделать ставку на француза и хочет оставить его в команде. Вероятность его ухода оценивается как минимальная.

Ранее, интерес к Дембеле приписывали двум английским клубам.

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В статье: Барселона Кике Сетьен Усман Дембеле
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