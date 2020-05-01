Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марсело: Самый сложный оппонент - Месси, просто я никогда не играл против Роналду
А вот против аргентинца сыграл очень много
Бразильский защитник "Реала" Марсело признался, что самым сложным его оппонентом можно назвать Лео Месси.
"Я часто играю на атаку, а потому на моем фланге играет много людей. Наиболее сложный соперник? Не знаю, я никогда не играл против Роналду.
Потому я назову Месси. Было бы лицемерно назвать кого-то другого. Был также Хесус Навас. Когда мы играли против его "Севильи", то я еще неделю приходил в себя", - цитирует бразильца AS.
Ранее сообщалось, что Марсело может снова стать одноклубником Роналду.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...