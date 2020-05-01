Марсело: Самый сложный оппонент - Месси, просто я никогда не играл против Роналду

Бразильский защитник "Реала" Марсело признался, что самым сложным его оппонентом можно назвать Лео Месси.

"Я часто играю на атаку, а потому на моем фланге играет много людей. Наиболее сложный соперник? Не знаю, я никогда не играл против Роналду.

Потому я назову Месси. Было бы лицемерно назвать кого-то другого. Был также Хесус Навас. Когда мы играли против его "Севильи", то я еще неделю приходил в себя", - цитирует бразильца AS.

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Ранее сообщалось, что Марсело может снова стать одноклубником Роналду.