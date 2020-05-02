Агуэро не исключает возвращения в Ла Лигу по окончанию следующего сезона

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал о собственных планах на будущее.

"Я сейчас не думаю о том, что я собираюсь делать после окончания контракта с "Сити". Вероятно, будут какие-то предложения, но мы посмотрим, что произойдет.

Пока я просто хочу попытаться выиграть Лигу чемпионов с Сити. Это было бы невероятным достижением для меня и клуба. Но я не задумывался о том, что буду делать после 2021 года. Кроме того, нынешние условия усложняют ситуацию.

Я не исключаю возможности возвращения в Испанию или перехода в любую другую страну. Я не знаю, что я буду делать. Сегодня я чувствую себя хорошо и комфортно в Манчестере", — цитирует Агуэро El Chiringuito.