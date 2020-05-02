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Барса отказалась от покупки Санчо

Испания
(1 голосов)

Одного экс-вингера "Боруссии" им хватает

Барса отказалась от покупки Санчо
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Вингер "Боруссии" Джейдон Санчо не входит в сферу интересов "Барселоны", сообщает немецкое издание Bild.

Ранее предполагалось, что Санчо может стать альтернативой Неймару, если "блаугранас" не удастся вернуть бразильца на "Камп Ноу" летом. Однако в Каталонии от подобной идеи отказались.

Приоритетом для Санчо так и остаётся возвращение в АПЛ, где его готовы приютить "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль".

Ранее сообщалось, что "Боруссия" может заменить Санчо с помощью вундеркинда "Барселоны" Ансу Фати.

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В статье: Барселона Джейдон Санчо
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