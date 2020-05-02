Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флоренци не останется в Валенсии
"Летучие мыши" не планируют выкупать вингбека
Итальянский защитник Алессандро Флоренци скорее всего покинет "Валенсию" по окончанию сезона.
По информации La Gazzetta dello Sport, "летучие мыши" не планируют выкупать 29-летнего фулбека по окончанию сезона. "Рома" запрашивает за игрока 12-15 миллионов евро, однако вместе с солидной зарплатой Алессандро этот трансфер видится слишком рискованным для испанского клуба в нынешних финансовых условиях.
Флоренци перебрался в "Валенсию" в январе на правах аренды. На его счету 5 матчей за клуб.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...