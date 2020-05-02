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Флоренци не останется в Валенсии

Испания
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"Летучие мыши" не планируют выкупать вингбека

Флоренци не останется в Валенсии
Новина українською

Итальянский защитник Алессандро Флоренци скорее всего покинет "Валенсию" по окончанию сезона.

По информации La Gazzetta dello Sport, "летучие мыши" не планируют выкупать 29-летнего фулбека по окончанию сезона. "Рома" запрашивает за игрока 12-15 миллионов евро, однако вместе с солидной зарплатой Алессандро этот трансфер видится слишком рискованным для испанского клуба в нынешних финансовых условиях.

Флоренци перебрался в "Валенсию" в январе на правах аренды. На его счету 5 матчей за клуб.

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В статье: Валенсия (Испания) Рома (Рим) Алессандро Флоренци
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