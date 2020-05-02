Флоренци не останется в Валенсии

Итальянский защитник Алессандро Флоренци скорее всего покинет "Валенсию" по окончанию сезона.

По информации La Gazzetta dello Sport, "летучие мыши" не планируют выкупать 29-летнего фулбека по окончанию сезона. "Рома" запрашивает за игрока 12-15 миллионов евро, однако вместе с солидной зарплатой Алессандро этот трансфер видится слишком рискованным для испанского клуба в нынешних финансовых условиях.

Флоренци перебрался в "Валенсию" в январе на правах аренды. На его счету 5 матчей за клуб.