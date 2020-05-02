  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Премьер-министр Испании: Лига и федерация должны сами решить, когда возобновить чемпионат
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Премьер-министр Испании: Лига и федерация должны сами решить, когда возобновить чемпионат

Испания
(1 голосов)

Тебас и Рубиалес продолжают консультироваться

Премьер-министр Испании: Лига и федерация должны сами решить, когда возобновить чемпионат
UA-Футбол
Новина українською

Председатель правительства Испании Педро Санчес поручил федерации футбола и Ла Лиги самим определиться с датой возвращения футбола. Ранее глава чемпионата Хавьер Тебас, президент федерации Луис Рубиалес и президент национального спортивного совета Ирене Лосано провели предварительные дискуссии.

“Я больше любитель баскетбола, а не футбола, но надеюсь Ла Лига вернется скоро. Дату возвращения должны определить спортивные федерации и лиги.

Мы уже позволили проводить командам базовые и индивидуальные тренировки с четвертого мая. Надеюсь, спорт скоро вернется, но боюсь мы его увидим по телевизору, а не на стадионе”, – приводит слова Санчеса Marca.

Ожидается, что Ла Лига может возобновиться в начале июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Ла Лига 2 коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...