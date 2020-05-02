Премьер-министр Испании: Лига и федерация должны сами решить, когда возобновить чемпионат

Председатель правительства Испании Педро Санчес поручил федерации футбола и Ла Лиги самим определиться с датой возвращения футбола. Ранее глава чемпионата Хавьер Тебас, президент федерации Луис Рубиалес и президент национального спортивного совета Ирене Лосано провели предварительные дискуссии.

“Я больше любитель баскетбола, а не футбола, но надеюсь Ла Лига вернется скоро. Дату возвращения должны определить спортивные федерации и лиги.

Мы уже позволили проводить командам базовые и индивидуальные тренировки с четвертого мая. Надеюсь, спорт скоро вернется, но боюсь мы его увидим по телевизору, а не на стадионе”, – приводит слова Санчеса Marca.

Ожидается, что Ла Лига может возобновиться в начале июня.