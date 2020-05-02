Милан готов выкупить Йовича у Реала за 35 млн евро

Sport Mediaset сообщает, что "Милан" проявляет интерес к форварду мадридского "Реала" Луке Йовичу.

По информации источника, "дьяволы" предлагают "сливочным" 35 миллионов евро за нападающего.

В Милане рассматривают покупку Йовича в качестве напарника в атаку к Анте Ребичу, с которым Лука уже выступал в "Айнтрахте".

В текущем сезоне 22-летний серб принял участие в 15 матчах Ла Лиги, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Лука Йович перешел в мадридский "Реал" летом 2019-го года за 60 млн евро из "Айнтрахта".