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Тер Штеген заявил, что приостановил переговоры о подписании нового контракта с Барсой

Испания
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Немец поделился мыслями насчет подписания нового соглашения с каталонцами

Тер Штеген заявил, что приостановил переговоры о подписании нового контракта с Барсой
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Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, что не ведет сейчас переговоры с каталонцами насчет подписания нового контракта.

"У нас были предварительные переговоры, но я сказал, что мы должны сначала все обдумать. Есть много более важных вещей, мы отложили этот вопрос – на данный момент переговоров нет", – рассказал тер Штеген.

Текущий контракт немецкого вратаря с "Барсой" действует до конца сезона 2021/2022. В СМИ была информация, что Марк-Андре хочет повышение зарплаты до 18 млн евро в год, но руководство "сине-гранатовых" не готово принять такие условия футболиста.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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Источник:
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