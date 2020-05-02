Тер Штеген заявил, что приостановил переговоры о подписании нового контракта с Барсой

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, что не ведет сейчас переговоры с каталонцами насчет подписания нового контракта.

"У нас были предварительные переговоры, но я сказал, что мы должны сначала все обдумать. Есть много более важных вещей, мы отложили этот вопрос – на данный момент переговоров нет", – рассказал тер Штеген.

Текущий контракт немецкого вратаря с "Барсой" действует до конца сезона 2021/2022. В СМИ была информация, что Марк-Андре хочет повышение зарплаты до 18 млн евро в год, но руководство "сине-гранатовых" не готово принять такие условия футболиста.