Годин: Не вернусь в Атлетико. Точно не в качестве игрока

Защитник "Интера" Диего Годин рассказал, что не вернется в "Атлетико" в качестве игрока.

"Многие спрашивают меня об этом, но мое время в "Атлетико" закончилось. Без тени сомнения, это был лучший период в моей карьере, по крайней мере, на данный момент. Но мое время в "Атлетико" в качестве игрока закончилось, я перевернул эту страницу. Я получаю новый опыт в "Интере". Я расту и учусь новому.

Я точно не вернусь в "Атлетико" как игрок. Посмотрим, может быть, в другом качестве, кто знает. Но я навсегда останусь фанатом "Атлетико", это точно", – цитирует Година Football-Italia.