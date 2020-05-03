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Годин: Не вернусь в Атлетико. Точно не в качестве игрока

Испания
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Уругваец отыграл своё в стане "матрасников"

Годин: Не вернусь в Атлетико. Точно не в качестве игрока
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Защитник "Интера" Диего Годин рассказал, что не вернется в "Атлетико" в качестве игрока.

"Многие спрашивают меня об этом, но мое время в "Атлетико" закончилось. Без тени сомнения, это был лучший период в моей карьере, по крайней мере, на данный момент. Но мое время в "Атлетико" в качестве игрока закончилось, я перевернул эту страницу. Я получаю новый опыт в "Интере". Я расту и учусь новому.

Я точно не вернусь в "Атлетико" как игрок. Посмотрим, может быть, в другом качестве, кто знает. Но я навсегда останусь фанатом "Атлетико", это точно", – цитирует Година Football-Italia.

Диего Годин выступал за "Атлетико" с 2010 по 2019 год.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Интер (Милан) Диего Годин
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