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Вильярреал отложит реконструкцию стадиона из-за коронавируса

Испания
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"Субмарины" будут ждать более благоприятного экономического климата

Вильярреал отложит реконструкцию стадиона из-за коронавируса
Новина українською

"Вильярреал" отказался от запланированной на лето реконструкции домашнего стадиона.

По информации Marca, "Эстадио де ла Серамика" собирались реконструировать перед стартом сезона 2020/21, в том числе планировалось расширить одну из трибун.

Однако из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, работы будут отложены на неопределенный срок.

В последний раз стадион "Вильярреала" была реконструирована в 2005-м году. Арена вмещает 24,890 зрителей.

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В статье: Вильярреал коронавирус
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