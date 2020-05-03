Вильярреал отложит реконструкцию стадиона из-за коронавируса

"Вильярреал" отказался от запланированной на лето реконструкции домашнего стадиона.

По информации Marca, "Эстадио де ла Серамика" собирались реконструировать перед стартом сезона 2020/21, в том числе планировалось расширить одну из трибун.

Однако из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, работы будут отложены на неопределенный срок.

В последний раз стадион "Вильярреала" была реконструирована в 2005-м году. Арена вмещает 24,890 зрителей.