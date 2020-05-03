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Вильярреал отложит реконструкцию стадиона из-за коронавируса
"Субмарины" будут ждать более благоприятного экономического климата
"Вильярреал" отказался от запланированной на лето реконструкции домашнего стадиона.
По информации Marca, "Эстадио де ла Серамика" собирались реконструировать перед стартом сезона 2020/21, в том числе планировалось расширить одну из трибун.
Однако из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, работы будут отложены на неопределенный срок.
В последний раз стадион "Вильярреала" была реконструирована в 2005-м году. Арена вмещает 24,890 зрителей.
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