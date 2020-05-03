Фигу объяснил, почему поменял Барсу на Реал – его не ценили на Камп Ноу

Один из лучших футболистов своего времени португалец Луиш Фигу объяснил, почему решился на важный шаг в карьере – переход из "Барселоны" в "Реал". Этот трансфер до сих пор считают одним из самых скандальных в новейшей истории футбола.

"На протяжении своей карьеры я играл с большими игроками – Роналдо, Ривалдо, Зиданом, Стоичковым, Гвардиолой, Йерро, Вероном и с Раулем, с которым всегда был готов забивать. Рауль – победитель по менталитету, поэтому он так много выиграл на протяжении своей карьеры. Он всегда знал, как двигаться на поле. Если говорить о Роналдо, то у него была сила и скорость. А у Рауля – всего понемногу. Трудно выбрать кого-то одного", - сказал португалец.

Вспоминая свой резонансный переход из "Камп Ноу" на "Сантьяго Бернабеу", который состоялся летом 2000-го года за рекордные на то время 37 млн. ​​евро, португалец отметил, что на такой шаг его подвигло чувство дискомфорта в "Барселоне". "Это было важное и сложное решение, ведь я переехал из города, который многое дал мне, и где я был в норме. Но если вы чувствуете, что вас не ценят за то, что вы делаете, и появляется предложение от другой команды – вы не можете о нем не думать. Большие клубы – похожи друг на друга; главное отличие – это люди, которые занимают руководящие должности. Я пришел как раз тогда, когда менялся президент, поэтому было нелегко. Но я довольно быстро адаптировался", - добавил Луиш Фигу.

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Отметим, что португалец стал для болельщиков "Барселоны" предателем. Его освистывали, бросая на поле различные предметы. Одним из таких был, в частности, муляж свиной головы.

Недавно американский портал ESPN составил свой топ самых скандальных трансферов в истории футбола, где вторым в списке идет переход Луиша Фигу из "Барсы" в "Реал".