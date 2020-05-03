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Реал планирует вернуться к тренировкам 11 мая

Испания
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Реал планирует вернуться к тренировкам 11 мая
Новина українською

"Реал" планирует возобновить тренировки в следующий понедельник, 11 мая. Об этом сообщает Marca.

Эта дата остаётся ориентировочной. "Сливочные" находятся в постоянном контакте с советом по здравоохранению страны и Ла Лигой – возвращаться к занятиям будут лишь предварительно получив разрешение соответствующих органов.

При этом чемпионат Испании всё ещё не определился с планом возобновления соревнований. В ближайший понедельник пройдёт видеоконференция Ла Лиги, на которой будет обсуждены возможные варианты продолжения сезона.

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В статье: Реал (Мадрид)
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