Реал планирует вернуться к тренировкам 11 мая

"Реал" планирует возобновить тренировки в следующий понедельник, 11 мая. Об этом сообщает Marca.

Эта дата остаётся ориентировочной. "Сливочные" находятся в постоянном контакте с советом по здравоохранению страны и Ла Лигой – возвращаться к занятиям будут лишь предварительно получив разрешение соответствующих органов.

При этом чемпионат Испании всё ещё не определился с планом возобновления соревнований. В ближайший понедельник пройдёт видеоконференция Ла Лиги, на которой будет обсуждены возможные варианты продолжения сезона.