  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тер Штеген не исключает, что вернется в Боруссию М в будущем
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тер Штеген не исключает, что вернется в Боруссию М в будущем

Испания
(1 голосов)

Вратарь Барселоны рассказал о значении Гладбаха в его карьере

Тер Штеген не исключает, что вернется в Боруссию М в будущем
UA-Футбол
Новина українською

Вратарь “Барселоны” Марк-Андре тер Штеген в общении с болельщиками в инстаграме вспомнил о своем дебюте за “Боруссию” Менхенгладбах в 18-летнем возрасте. Тер Штеген впервые сыграл в старте за “жеребцов” в 2011-м году в принципиальном матче против “Кельна”.

“Люсьен Фавр подошел ко мне и сказал: “Привет, ты будешь играть завтра”. После этого я не спал всю ночь”.

“Боруссия” в итоге заняла в чемпионате 16-е и выиграла плей-офф за вылет у “Бохума”.

“Если бы мы тогда вылетели, возможно, я не перешел бы в “Барселону”, и не выиграл бы Лигу чемпионов в 2015-м году”.

Читайте такжеТер Штеген заявил, что приостановил переговоры о подписании нового контракта с Барсой

Год спустя тер Штеген вернулся на “Боруссию-Парк”, когда “Барселона” играла с Гладбахом в групповом раунде Лиги чемпионов. Вратарь “Барсы” был встречен овацией.

“У меня пошли мурашки по коже, когда я почувствовал их признательность”. На вопрос о возможном возвращении в “Боруссию”, тер Штеген ответил “никогда не говори никогда”, так как он всегда будет любить воспитавший его клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Барселона Марк-Андре тер Штеген
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...