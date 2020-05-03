Тер Штеген не исключает, что вернется в Боруссию М в будущем

Вратарь “Барселоны” Марк-Андре тер Штеген в общении с болельщиками в инстаграме вспомнил о своем дебюте за “Боруссию” Менхенгладбах в 18-летнем возрасте. Тер Штеген впервые сыграл в старте за “жеребцов” в 2011-м году в принципиальном матче против “Кельна”.

“Люсьен Фавр подошел ко мне и сказал: “Привет, ты будешь играть завтра”. После этого я не спал всю ночь”.

“Боруссия” в итоге заняла в чемпионате 16-е и выиграла плей-офф за вылет у “Бохума”.

“Если бы мы тогда вылетели, возможно, я не перешел бы в “Барселону”, и не выиграл бы Лигу чемпионов в 2015-м году”.

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Год спустя тер Штеген вернулся на “Боруссию-Парк”, когда “Барселона” играла с Гладбахом в групповом раунде Лиги чемпионов. Вратарь “Барсы” был встречен овацией.

“У меня пошли мурашки по коже, когда я почувствовал их признательность”. На вопрос о возможном возвращении в “Боруссию”, тер Штеген ответил “никогда не говори никогда”, так как он всегда будет любить воспитавший его клуб.