Экс-президент Барселоны рассказал про влияние трансфера Неймара на его лишение свободы

Бывший президент каталонской "Барселоны" Сандро Росель поделился в эфире La Sexta своим мнением о том, почему он оказался в тюрьме. Цитирует Сандро Marca. Росель был арестован в мае 2017 года по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019 года он был оправдан и вышел на свободу.

"Мое дело – это не юридическая ошибка, а целый заговор. На это повлияла ситуация в Каталонии. Людям кажется, что если ты каталонец, то ты преступник. Из-за трансфера Неймара из "Сантоса" у меня появилось много врагов, присутствовало серьезнейшее соперничество. Знаю, что попросили дать мне пять лет за дело, которое еще открыто по поводу трансфера Неймара".