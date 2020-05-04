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Экс-президент Барселоны рассказал про влияние трансфера Неймара на его лишение свободы
Сандро Росель на связи
Бывший президент каталонской "Барселоны" Сандро Росель поделился в эфире La Sexta своим мнением о том, почему он оказался в тюрьме. Цитирует Сандро Marca. Росель был арестован в мае 2017 года по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019 года он был оправдан и вышел на свободу.
"Мое дело – это не юридическая ошибка, а целый заговор. На это повлияла ситуация в Каталонии. Людям кажется, что если ты каталонец, то ты преступник. Из-за трансфера Неймара из "Сантоса" у меня появилось много врагов, присутствовало серьезнейшее соперничество. Знаю, что попросили дать мне пять лет за дело, которое еще открыто по поводу трансфера Неймара".
"Ни один футболист не связался с моей семьей, когда завели дело. Это часть профессионального спорта – они в пузыре. Если дело не касается мяча, то им все равно. До того, как я стал президентом "Барселоны", против меня не было открыто ни одного расследования. После того, как я попал на эту должность, на меня завели 72 дела".