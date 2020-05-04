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Холанд знает, кто выиграет Золотой мяч-2025 – Месси или Роналду
Уверенный Эрлинг
Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд считает, что форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси получит Золотой мяч в 2025 году. Правда, ответить, лучше ли аргентинец, чем Криштиану Роналду – Холанд не сумел. Цитирует игрока "шмелей" Bola Vip.
– Кого ты выберешь: Месси или Роналду?
– Ох, я не могу ответить на этот вопрос…
– Хорошо, кто выиграет Золотой мяч в 2025 году?
– Месси! (смеется)
На данный момент 32-летний капитан "Барселоны" Лионель Месси – рекордсмен по количеству выигранных Золотых мячей (6). Криштиану Роналду получал приз 5 раз. В 2018 году гегемонию форвардов прервал полузащитник "Реала" Лука Модрич.