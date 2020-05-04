Хамес попытается продлить контракт с Реалом

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может продолжить выступать за мадридский клуб. После возобновления тренировок главный тренер Зинедин Зидан предоставит колумбийцу шанс закрепиться в составе, сообщает Marca.

На планы "сливочных" повлиял кризис, вызванный пандемией коронавируса. Ожидается, что стоимость футболистов значительно снизится. При этом мадридцы не хотят продавать Родригеса за небольшую сумму.

Существует вариант, при котором Хамес продлит соглашение с "Реалом" и останется в клубе на продолжительное время. Нынешний контракт 28-летнего полузащитника рассчитан до 30 июня 2021 года.