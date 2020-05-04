  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хамес попытается продлить контракт с Реалом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хамес попытается продлить контракт с Реалом

Испания
(1 голосов)

Зидан даст игроку шанс после возобновления сезона

Хамес попытается продлить контракт с Реалом
Новина українською

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может продолжить выступать за мадридский клуб. После возобновления тренировок главный тренер Зинедин Зидан предоставит колумбийцу шанс закрепиться в составе, сообщает Marca.

На планы "сливочных" повлиял кризис, вызванный пандемией коронавируса. Ожидается, что стоимость футболистов значительно снизится. При этом мадридцы не хотят продавать Родригеса за небольшую сумму.

Существует вариант, при котором Хамес продлит соглашение с "Реалом" и останется в клубе на продолжительное время. Нынешний контракт 28-летнего полузащитника рассчитан до 30 июня 2021 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Хамес Родригес Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...