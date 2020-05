Френки де Йонг вернулся в Испанию - Барселона готовится к возобновлению тренировок

Испанские клубы уже на этой неделе могут получить право на возобновление тренировок. Каталонская "Барселона" начинает собирать футболистов, которые сейчас находятся за границей.

Сегодня, 4-го мая, в Испанию вернулся в Френки де Йонг. Его заметили в аеропорту. Он прибыл с Голландии, вместе со своей девушкой. Там он был с 13-го марта.

- Frenkie de Jong has returned in Barcelona after spending some time in The Netherlands. pic.twitter.com/KQ3NCKGRPQ