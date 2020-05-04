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Френки де Йонг вернулся в Испанию - Барселона готовится к возобновлению тренировок

Испания
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Голландец почти два месяца был на родине

Френки де Йонг вернулся в Испанию - Барселона готовится к возобновлению тренировок
UA-Футбол
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Испанские клубы уже на этой неделе могут получить право на возобновление тренировок. Каталонская "Барселона" начинает собирать футболистов, которые сейчас находятся за границей.

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Сегодня, 4-го мая, в Испанию вернулся в Френки де Йонг. Его заметили в аеропорту. Он прибыл с Голландии, вместе со своей девушкой. Там он был с 13-го марта.

Стоит отметить, что перед разрешением тренировок, каждый футболист обязан пройти тест на коронавирус.

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В статье: Барселона Френки де Йонг
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