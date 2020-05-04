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Френки де Йонг вернулся в Испанию - Барселона готовится к возобновлению тренировок
Голландец почти два месяца был на родине
Испанские клубы уже на этой неделе могут получить право на возобновление тренировок. Каталонская "Барселона" начинает собирать футболистов, которые сейчас находятся за границей.
Сегодня, 4-го мая, в Испанию вернулся в Френки де Йонг. Его заметили в аеропорту. Он прибыл с Голландии, вместе со своей девушкой. Там он был с 13-го марта.
- Frenkie de Jong has returned in Barcelona after spending some time in The Netherlands. pic.twitter.com/KQ3NCKGRPQ— (@TheEuropeanLad) May 4, 2020
Стоит отметить, что перед разрешением тренировок, каждый футболист обязан пройти тест на коронавирус.