Испания
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Официально: Клубы Ла Лиги вернутся к тренировкам на этой неделе
Возобновления чемпионата все ближе
На официальном сайте испанской Ла Лиги появилось заявление о возможном возобновлении сезона.
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Уже на этой клубам будет разрешено начать индивидуальные тренировки. Перед этим, игроки и персонал пройдут обязательный тест на коронавирус. Позже, если ситуация не будет ухудшаться, начнутся групповые занятия.
Official statement.#LaLigaSantander and #LaLigaSmartBank clubs to return to training this week.— LaLiga English (@LaLigaEN) May 4, 2020
Отметим, что по предварительном плану, первые матчи после возобновления пройдут в первых числах июня.
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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
04.05.2020 в 20:11
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Red_Cat (Салоники)
04.05.2020 в 19:53
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