Официально: Клубы Ла Лиги вернутся к тренировкам на этой неделе

На официальном сайте испанской Ла Лиги появилось заявление о возможном возобновлении сезона.

Уже на этой клубам будет разрешено начать индивидуальные тренировки. Перед этим, игроки и персонал пройдут обязательный тест на коронавирус. Позже, если ситуация не будет ухудшаться, начнутся групповые занятия.

Official statement.#LaLigaSantander and #LaLigaSmartBank clubs to return to training this week.