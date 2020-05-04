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Официально: Клубы Ла Лиги вернутся к тренировкам на этой неделе

Испания
(1 голосов)

Возобновления чемпионата все ближе

Официально: Клубы Ла Лиги вернутся к тренировкам на этой неделе
UA-Футбол
Новина українською

На официальном сайте испанской Ла Лиги появилось заявление о возможном возобновлении сезона.

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Уже на этой клубам будет разрешено начать индивидуальные тренировки. Перед этим, игроки и персонал пройдут обязательный тест на коронавирус. Позже, если ситуация не будет ухудшаться, начнутся групповые занятия.

Отметим, что по предварительном плану, первые матчи после возобновления пройдут в первых числах июня.

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В статье: Ла Лига коронавирус
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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
04.05.2020 в 20:11
Слава богам, пандемия маразма понемногу заканчивается! Месячишко потерплю ещё.
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Red_Cat (Салоники)
04.05.2020 в 19:53
Очень хорошая новость. Главное, чтобы без новых заражений.
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