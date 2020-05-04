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Тер Штеген не единственный. Еще ряд игроков не согласовали контрактные вопросы с Барсой. Месси среди них

Испания
(1 голосов)

На этом фронте тоже проблемы

Тер Штеген не единственный. Еще ряд игроков не согласовали контрактные вопросы с Барсой. Месси среди них
UA-Футбол
Новина українською

"У нас были предварительные переговоры, но я сказал, что мы должны сначала все обдумать. Есть много более важных вещей, мы отложили этот вопрос – на данный момент переговоров нет", - сказал голкипер "Барселоны Марк-Андре тер Штеген, соглашение с которым заканчивается в конце сезона 2020/21. "Барселона" пытается переподписать немца, но пока – тщетно.

Впрочем, тер Штеген – не единственный, с кем каталонский клуб не урегулировал вопрос о контакте. Есть еще несколько игроков, чье будущее туманно. В частности, сообщает Marca, в аналогичной с тер Штегеном ситуации оказался Нельсон Семеду. Соглашение португальца заканчивается летом 2021-го года, клуб стремится "продлить" защитника еще на три года, но Семеду не спешит принимать предложение. Есть вероятность, что Нельсон Семеду будет вовлечен в какую-то трансферную операцию, чего "Барселона" не хочет делать с тер Штегеном.

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В так называемой "зоне риска" находится и Лионель Месси. Клуб неоднократно отмечал, что готов предложить аргентинцу пожизненное соглашение, но пока задокументировано сотрудничество только до лета 2021-го года. Точнее, контракт заканчивается уже в июне этого года, однако документ предусматривает автоматическое продление еще на сезон. И на этом пока все. "Барселона" хотела решить вопрос с переподписанием Месси еще в этом году, однако сейчас переговоры поставлены на паузу.

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Еще у троих футболистов контакт заканчивается летом 2021-го года – у Луиса Суареса, Ивана Ракитича и Артуро Видаля. Относительно последних двух контракт не предусматривает автоматической пролонгации, а клуб, по сообщениям источника, не намерен вступать в переговоры. "Барса" хочет продать их в ближайшее время, чтобы заработать немного денег. Или включить их в какие-то кадровые обмены. Что касается Суареса, то Луис желает продолжить сотрудничество с "блаугранас", однако немного смущен отсутствием инициативы со стороны "Барселоны". Впрочем, нынешний контракт Луиса Суареса предусматривает автоматическую пролонгацию, если футболист примет участие в более чем 60-и процентах матчей. "Барселона" воспользуется этим пунктом, и выигранное время использует для поиска замены уругвайцу.

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В статье: Лионель Месси Луис Суарес Барселона Марк-Андре тер Штеген
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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
04.05.2020 в 20:58
Эта информация не соответствует действительности. Ну далее вы знаете
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
04.05.2020 в 20:25
Что-то мутное поисходит в гей-королевстве барселонском...
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
04.05.2020 в 20:19
Ну и шо из этого? Написали, шо в лужу пёр@нули.
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0
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.05.2020 в 20:05
Спасибо за юмор. Было очень смешно.
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+1
-3
Algrab (Костопiль)
04.05.2020 в 20:40
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0
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