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Лука Йович вернулся в Испанию - ранее он нарушил карантин в Сербии

Испания
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Ему грозили проблемы

Лука Йович вернулся в Испанию - ранее он нарушил карантин в Сербии
UA-Футбол
Новина українською

Форвард мадридского "Реала" Лука Йович вернулся в Испанию. Об этом передает AS.

Он прибыл сегодня утром из Сербии на частном самолете. Вероятно, что в ближайшее время Лука, вместе со своими товарищами по клубу, пройдет тест на коронавирус, чтобы быть допущеным к тренировкам.

Напомним, что совсем недавно он попал в крупный скандал. Он отправился на день рождения своей подруги в Сербию и нарушил правила карантина. Ему грозили серьезные проблемы.

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Также следует отметить, что уже с нового сезона Йович может сменить команду.

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В статье: Сербия Реал (Мадрид) Лука Йович
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