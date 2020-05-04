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Лука Йович вернулся в Испанию - ранее он нарушил карантин в Сербии
Ему грозили проблемы
Форвард мадридского "Реала" Лука Йович вернулся в Испанию. Об этом передает AS.
Он прибыл сегодня утром из Сербии на частном самолете. Вероятно, что в ближайшее время Лука, вместе со своими товарищами по клубу, пройдет тест на коронавирус, чтобы быть допущеным к тренировкам.
Напомним, что совсем недавно он попал в крупный скандал. Он отправился на день рождения своей подруги в Сербию и нарушил правила карантина. Ему грозили серьезные проблемы.
Также следует отметить, что уже с нового сезона Йович может сменить команду.