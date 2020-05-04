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Хави: Месси еще лет 5-6 будет играть на высоком уровне, он поедет в Катар на Мундиаль

Испания
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Последний шанс взять золото

Хави: Месси еще лет 5-6 будет играть на высоком уровне, он поедет в Катар на Мундиаль
UA-Футбол
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Легендарный футболист "Барселоны" Хави рассказал о будущем Лионеля Месси.

"Лео еще долго будет играть на высоком уровне. Уверен, что он будет держать уровень еще лет 5-7. Думаю, что где-то до 39-ти лет. Он точно поедет на Чемпионат Мира в Катаре", - заявил экс-полузащитник.

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Есть вероятность, что именно при испанце Лео будет играть свои последние годы в "Барселоне" - Хави может скоро возглавить каталонцев.

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В статье: Лионель Месси Барселона Хави
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