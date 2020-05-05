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Барселона закрывает свои академии в Канаде – имидж клуба пострадает, родители детей идут в суд
Плохие новости для местных мальчишек
Компания BCN Sports, которая начала проект академий "Барселоны" в 2013 году, объявила о закрытии 5 тренировочных центров в Канаде: в Эдмонтоне, Монреале, Оттаве, Торонто и Ванкувере. Открытие еще одной академии в Калгари теперь не состоится.
По информации AS со ссылкой на Palco23, на компанию повлиял экономический кризис, который вызвала пандемия коронавируса. "Барселона" взимала плату только за использование бренда и подготовку тренеров, которых она отправляла в каждую из академий.
Источник отмечает, что ситуация повлияет на имидж клуба в Канаде. К слову, родители продолжали оплачивать обучение детей, несмотря на то, что академии уже не функционировали. Итоговый чек составил 200 тысяч евро – теперь родители юных футболистов намерены судиться.
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