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Барселона закрывает свои академии в Канаде – имидж клуба пострадает, родители детей идут в суд

Испания
(1 голосов)

Плохие новости для местных мальчишек

Барселона закрывает свои академии в Канаде – имидж клуба пострадает, родители детей идут в суд
Новина українською

Компания BCN Sports, которая начала проект академий "Барселоны" в 2013 году, объявила о закрытии 5 тренировочных центров в Канаде: в Эдмонтоне, Монреале, Оттаве, Торонто и Ванкувере. Открытие еще одной академии в Калгари теперь не состоится.

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По информации AS со ссылкой на Palco23, на компанию повлиял экономический кризис, который вызвала пандемия коронавируса. "Барселона" взимала плату только за использование бренда и подготовку тренеров, которых она отправляла в каждую из академий.

Источник отмечает, что ситуация повлияет на имидж клуба в Канаде. К слову, родители продолжали оплачивать обучение детей, несмотря на то, что академии уже не функционировали. Итоговый чек составил 200 тысяч евро – теперь родители юных футболистов намерены судиться.

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В статье: Барселона коронавирус
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
05.05.2020 в 12:30
Барселона все правильно делает, надо экономить на зарплату гномику. Дариан в Канаде, он подсказал что делать
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+3
0
oda1979 (Запорожье)
05.05.2020 в 12:29
Полный бред. Это своего рода франчайзинг. Академии закрыла не Барселона, а какая то БСН спорт..
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0
-1


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